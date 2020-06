7Dopo mesi di inattività forzata le guide abilitate di Marche V Regio ripartono con una serie di iniziative di grande interesse. Diversi i tour proposti. C'è Scopri Ascoli con la guida, insieme all'Arengo. Il tour riprende oggi, rispettando i protocolli della Regione. Oggi e domani, i tour partiranno dall'Ufficio di informazioni turistiche di piazza Arringo, la mattina alle 10.30 e il pomeriggio alle 15.30. Si visiteranno le due piazze principali e il quartiere medievale. L'itinerario si svolge in lingua italiana e in esterno. L'iniziativa proseguirà tutti i sabati e domeniche di giugno e luglio (stessi orari). A luglio e agosto ci sarà la visita in notturna Ascoli by night ogni giovedì alle 21 con partenza davanti all'Ufficio informazioni turistiche. La prenotazione è obbligatoria (entro 30 minuti dalla partenza). Le guido propongono anche Scopri i Musei con la Guida, in collaborazione con i musei civici. Una delle novità per l'estate 2020 sono le visite guidate alla Pinacoteca, la galleria di arte contemporanea Licini e il museo dell'arte ceramica. I tour partiranno dall'Ufficio informazioni turistiche di piazza Arringo da sabato 13 giugno con le seguenti modalità: il 13 giugno ore 10.30 Pinacoteca; il 14 giugno ore 10.30 museo dellaceramica. L'iniziativa proseguirà tutti i sabati e domeniche di giugno e luglio con gli stessi orari (le visite domenicali saranno alternate tra imuseo della ceramica e galleria Licini). La prenotazione è obbligatoria. Infine, Scopri Ascoli in bici con i tour in bicicletta. Date e orari sono in via di definizione.

