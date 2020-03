7Chiudono anche i cimiteri. Ieri mattina, il via all'operazione l'ha data il sindaco Pasqualino Piunti che, intorno all'ora di pranzo, ha firmato un'ordinanza con la quale ha disposto la chiusura del cimitero di via Conquiste. Nello stesso documento sono stati chiusi anche i mercatini rionali, anche quelli al coperto, e le strutture comunali dove si vende il pesce fresco, come quella del porto o il punto vendita di via La Spezia. Punti che, tra l'altro, lavoravano già a regime ridotto dal momento che quasi tutte le barche hanno deciso di fermarsi a causa della mancanza di clientela. Poco prima il sindaco aveva deciso di chiudere anche i parchi e i giardini pubblici a causa del continuo formarsi di assembramenti di persone. per questo motivo Piunti ha inviato ieri mattina i vigili urbani in spiaggia dove in molti si trovano a passeggiare e sta valutando di chiudere tutti gli accessi. «In questi giorni spiega San Benedetto la possiamo vedere sulle immagini dei social, poi torneremo a godercela una volta che tutto questo sarà passato». La stessa decisa è stata presa a Monteprandone con il sindaco Loggi che ha firmato un'ordinanza di chiusura totale dei parchi comunali. «Attualmente quei luoghi ha spiegato - possono rappresentare un potenziale rischio ulteriormente aggravato dalla presenza di bambini». A seguire i comuni di San Benedetto e Monteprandone è poi stato anche quello di Cupra Marittima con il sindaco Piersimoni che ha esteso l'ordinanza di chiusura, come accaduto a San Benedetto, anche al cimitero comunale. Una decisione, quella di chiudere i cimiteri, che ha raccolto pareri discordanti tra la popolazione. Le intenzioni dei sindaci che ne hanno predisposto la chiusura sono ovviamente legate alla necessità di evitare assembramenti e contatti tra le persone. Così, come è facile immaginare, c'è chi plaude al provvedimento affermando anzi che sia stato preso anche con un certo ritardo, e chi invece è critico nei confronti dell'ordinanza. «Se si fa eccezione dei primi giorni di novembre quando ci sono le ricorrenze dei santi e dei defunti - affermavano in molti ieri - al cimitero sono presenti sempre pochissime persone e parecchio distanti l'una dall'altra». In serata anche Fioravanti ha annunciato la chiusura.

