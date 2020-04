7Anche in Riviera si iniziano a prendere precauzioni in vista della data prevista. « Ci stiamo già organizzando con la polizia locale ma anche insieme alla polizia e su questo c'è stata grande sinergia con il questore Pomponio» spiega il sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti.

« I controlli saranno puntuali perché vogliamo evitare che alcuni comportamenti possano vanificare i tanti sforzi fatti in queste settimane. Ci affidiamo al senso di responsabilità delle famiglie ma è chiaro che ci sarà un controllo assiduo» rimarca Piunti, «Stiamo andando incontro a delle belle giornate di sole, ma la priorità sarà quella di mantenere il distanziamento sociale anche in vista della stagione balneare».

« I nostri parchi erano aperti h24, di conseguenza valuteremo la loro fruizione in determinate fasce orarie, bilanciandole secondo le nostre capacità di controllo» aggiunge il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini.

« La nostra polizia locale ha fatto molti straordinari ma noi abbiamo anche una convenzione con le Guardie Nazionali ambientali che hanno supportato i nostri agenti anche per altri compiti, come il controllo del giusto conferimento della raccolta differenziata e che potremo utilizzare per effettuare dei controlli nei momenti di chiusura dei parchi». La macchina comunale sulla costa è pronta ad accendere i motori.

