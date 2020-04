7Anche i Comuni si organizzano per venire incontro alle necessità dei più deboli attraverso la consegna domiciliare di beni di prima necessità. In questo ambito sono impegnati anche i ragazzi del Servizio Civile dislocati nei vari enti territoriali. « Il servizio civile è un lavoro vero e proprio. Al momento non abbiamo ancora riservato compiti di assistenza domiciliare ai nostri 3 operatori, ma a breve cercheremo di riattivare questo servizio coinvolgendo gli operatori anche nella consegna a domicilio, anche se il grosso di questa attività la sta già effettuando un grande numero di volontari già in azione dall'inizio dell'emergenza» annuncia l'assessore ai servizi sociali, Massimiliano Brugni. «Cercheremo di utilizzare i nostri ragazzi anche per altri lavori di assistenza effettiva come, ad esempio, essere operatori telefonici dei nostri numeri verdi che abbiamo attivato a disposizione della cittadinanza». A Castorano da oggi ci sarà un ragazzo che inizierà la consegna a domicilio dei farmaci. all'interno del territorio comunale. «Aveva già prestato servizio da noi e adesso ricomincerà a farlo di nuovo visto che pochi giorni fa ha firmato il contratto» spiega il sindaco Graziano Fanesi,

«Nel nostro comune ci sono otto ragazzi che sono stati anche impiegati anche nella consegna a domicilio di farmaci ma poi abbiamo il servizio è passato nelle mani di Croce Rossa e Protezione Civile» dice il sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio,.«Abbiamo pochi mezzi a disposizione e, anche se da noi ci sono poche persone positive al Covid, abbiamo voluto evitare che i ragazzi fossero stati sottoposti a rischi per la loro salute» spiega .«Li abbiamo coinvolti in altre attività a favore della città come la manutenzione del verde e la segnalazione dei punti di raccolta della spazzatura» spiega il primo cittadino. Anche ad Offida è stata fatta una scelta simile. « Per la consegna dei farmaci abbiamo preferito utilizzare un volontario che fa parte dell'associazione Carabinieri in pensione perché volevamo che ci fosse un volto noto che girasse per le case della nostra città» spiega il sindaco Luigi Massa. «Il servizio civile è stato sospeso a marzo e per la consegna delle mascherine è stata effettuata dalla nostra Polizia Municipale».

