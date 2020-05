7A distanza di oltre due mesi da quando è risultato positivo al primo tampone, è tornato a casa il dirigente comunale di Palazzo Arengo che dalla metà di marzo era ricoverato all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto a seguito delle complicazioni dopo avere contratto il Covid-19. Dopo un lungo periodo in terapia intensiva, il dirigente era stato trasferito in reparto dove lentamente è riuscito a battere il virus. Nel fine settimana è stato dimesso e seppur provato nel fisico è potuto tornare a casa e abbracciare i suoi familiari dopo più di sessanta giorni. All'inizio di marzo il dirigente comunale aveva iniziato ad accusare i primi sintomi. Il perdurare della febbre alta nel periodo in cui anche nel Piceno erano stati registrati i primi casi, ha indotto i medici a sottoporlo al tampone che a distanza di un paio di giorni diede risultato positivo. A quel punto, il dipendente comunale venne messo in quarantena nella sua abitazione. Con lui, dopo l'indagine epidemiologica svolta dall'Asur, tutte le persone che nei giorni precedenti avevano avuto contatti con il dirigente comunale. Dopo un paio di giorni, però sopraggiunsero complicazioni respiratorie che ne obbligarono il ricovero all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. In alcuni frangenti ha rischiato di morire.

lu. mi.

