7«Qual è il costo ambientale causato da questi interventi e gli effetti derivanti dall'aumento del traffico veicolare e dall'inquinamento legati a queste opere di urbanizzazione? Quali conseguenze pagherà la città in termini di peggioramento della qualità della vita?». A chiederselo è la lista Cambia SBT che interviene in merito alla variante Areamare che ancora tiene banco assieme al progetto per ostello e discoteca. «In entrambi i casi- afferma Cambia SBT - si tratta di colate di cemento di cui Porto d'Ascoli non sente il bisogno. Si assiste ad un avvilente calcolo di metri quadrati in più o in meno, di parcheggi aggiuntivi o mancanti, di maggiori o minori introiti per il Comune». Ma nel conto della servamanca qualcosa di rilevante, anzi fondamentale. «Qual è il costo ambientale causato dall'impermeabilizzazione di alcuni tra gli ultimi terreni liberi presenti in città? Quali sarebbero gli effetti derivanti dall'aumento del traffico veicolare e dall'inquinamento legati agli interventi di urbanizzazione? Quali conseguenze pagherà la città in termini di peggioramento della qualità della vita? A queste domande nessuno intende rispondere, forse perché le risposte renderebbero evidente che quei terreni non devono essere cementificati». Cambia San Benedetto ritiene fondamentale un cambio di paradigma rispetto a questa politica urbanistica che caratterizza la città da decenni». Per questo la lista di Sinistra esprime pieno sostegno e adesione alla mozione sullo stop al consumo di suolo che andrà di nuovo in discussione al prossimo consiglio comunale. «Viene da chiedersi cosa ne pensano di questa mozione i candidati sindaco Bottiglieri e Angelini ».

