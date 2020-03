7«Non ci crediamo che il Madonna del soccorso tornerà come prima, non vorremmo che fosse come la promessa della Neurochirurgia a San Benedetto mai realizzata». Così il Comitato Salviamo il Madonna del soccorso replica alle ampie rassicurazioni arrivate dal Pd sul ripristino del nosocomio alla fine dell'emergenza Coronavirus. «Non ci fidiamo affermano Nicola Baiocchi e Rosaria Falco - . Perdonateci se non ci fidiamo e delle promesse che tutto tornerà come prima, dopo aver sperimentato sulla nostra pelle la beffa della Neurochirurgia a San Benedetto, promessa e sancita nero su bianco da una delibera regionale solo per toglierci l'emodinamica. Così come non comprendiamo perché il macchinario che esegue l'esame sui tamponi starà in Ascoli e non nel centro Covid-19 di San Benedetto. Per quale motivo a San Benedetto, per un motivo o per un altro, anche in condizioni di emergenza, deve esserci sempre un ospedale incompleto, che non riesce a svolgere i compiti ai quali è destinato in modo esclusivo senza la subordinazione ad Ascoli? Dunque, poiché qui abbiamo un Pronto soccorso che fa solo tale attività, quella macchina deve essere messa qui, perché non c'è nulla di più urgente, per definizione, di un Pronto soccorso, e le risposte devono essere tempestive, si è riusciti a trasferire un intero ospedale, non sarebbe possibile spostare un apparecchio grande come una stufa elettrica?».

A rassicurare gli animi arriva il Partito mdemocratico con Pier Giorgio Giorgi che spiega: «La Regione Marche non ha intenzione di smantellare il Madonna del soccorso. La decisione di trasformarlo in ospedale Covid è stata presa per far fronte all'emergenza Coronavirus, terminata la quale tutto tornerà come prima». un concetto ribadito anche dal consigliere regionale di Italia Viva, Fabio Urbinati, che ha citato una delibera regionale. Intanto l'Associazione Punto aiuto cittadino chiede al sindaco Piunti la distribuzione gratuita delle mascherine a tutti i cittadini, i tamponi gratuiti da estendere alla popolazione per accertare le positività e presidi sanitari per esaminare i tamponi vengano messi nella struttura ospedaliera di San Benedetto ove è stato approntato il centro Covid 19.

Alessandra Clementi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA