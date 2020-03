7«In una situazione come quella che stiamo vivendo mio fratello e io, la perdita di nostro padre, necessariamente solo perché in isolamento e la sua sepoltura in stile peste manzoniana, qualcosa è riuscito a rendere persino più penoso il frangente» dice Giorgio Passerini, professore all'Università di Ancona, figlio della prima vittima, il manager ex Carbon Virgilio di 88 anni.

«Per due giorni abbiamo assistito attoniti a una ridda di congetture messe in evidenza che legavano la malattia di nostro padre al contatto con uno di noi figli, a sua volta possibile contagiato da uno dei primi positivi di Ascoli. Faccio ricerca oramai da 25 anni e sulla porta del mio studio c'è una frase come monito per i miei tesisti e studenti: I problemi più complessi hanno soluzioni semplici, facili da comprendere e sbagliate. Molti operatori sanitari e dirigenti medici non hanno tenuto in minima considerazione questo semplice principio e sono giunti a considerazioni sbagliate riportandole poi alla stampa in modo poco professionale. Abbiamo persino assistito a dichiarazioni pubbliche videotrasmesse di dirigenti medici che hanno affermato risolutamente di aver preso provvedimenti perché un figlio ha infettato un malato. Credo che la differenza tra un manager pubblico e un semplice burocrate sia anche nella sua capacità di comunicazione. Se si debbono prendere provvedimenti draconiani lo si fa senza additare l'untore: il resto è mero protagonismo».

Al tampone però il figlio di Passerini è risultato negativo. «Il sottoscritto non aveva visitato il padre per tutta la settimana precedente per poi accudirlo quando la sua positività era divenuta sospetta. Né mio fratello né io siamo untori, abbiamo solo accudito nostro padre e io l'ho fatto anche nel momento del pericolo perché così va fatto e così stanno facendo i meravigliosi sanitari che lo hanno sempre aiutato, fino in fondo. La mia famiglia desidera ringraziarli tutti. Essi hanno riscattato coloro che Cecco D'Ascoli diceva cantassero a modo delle rane».

