7«Il Comune di S.Benedetto dovrebbe sospendere tutti i pagamenti municipali», richiesta da parte del consigliere di IV Tonino Capriotti, mentre L'Unione Inquilini di San Benedetto chiede la sospensione degli sfratti da ogni categoria di alloggio e degli sgomberi di abitazioni pignorate per salvaguardare la salute dei cittadini coinvolti nelle procedure. «A prescindere dal ricalcolo della Tari afferma Capriotti - credo che debbano essere stoppate tutte le tasse nei confronti dei cittadini, sia per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico, dal momento che le imprese non lavorano e non possono pagare, così per quanto riguarda la tassa sui rifiuti. Come la dichiarazione dei redditi è stata o sarà posticipata a settembre. Io direi di sospendere tutto fino a tempi migliori. Sono certo che alla ripresa potremo rimodulare tutte le scadenze. È il minimo che il Comune può e deve fare. Non sono solo le tasse, ci sono anche i canoni e gli affitti al mercato del pesce. Sarebbe un bel segnale da parte dell'amministrazione sospendere i pagamenti. Ad oggi ho letto soltanto della Tari che nonostante gli annunci sembri aumenti del 6%. L'invito come Italia Viva che facciamo a questa amministrazione è di sospendere tutti i pagamenti a carico dei cittadini in scadenza questi giorni e di rinviarli a tempi migliori, chiediamo inoltre che le stesse rate della Tari siano rimodulate e posticipate a dopo l'estate».

