7«È indispensabile dare una forte accelerata ai lavori per la manutenzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici, sfruttando questo stop forzato delle attività per arrivare preparati alla ripresa delle lezioni nel prossimo anno scolastico. Auspico che, in cima all'agenda del Comitato dei 18 esperti nominati dal ministro Azzolina, sia inserito un cronoprogramma per interventi di edilizia scolastica, visto lo stato in cui versa la stragrande maggioranza delle scuole, a livello nazionale» chiede l'onorevole Giorgia Latini della Lega. Dato già da lunedì è stata prevista la riapertura dei cantieri di edilizia pubblica, compresa quella scolastica, non sussistono ostacoli all'avvio dei lavori nelle scuole, a livello nazionale.

All'annuncio da parte della ministra Azzolina di risorse dedicate all'edilizia scolastica, deve seguire una celere partenza dei lavori perché alla riapertura delle scuole, studenti, docenti e personale ausiliario possano trovare ambienti di studio e lavoro che rispettino le condizioni di sicurezza, sotto tutti i punti di vista, anche nell'ottica dei criteri di distanziamento sociale che si prospettano come condizione necessaria».

«Ricordo all'onorevole Latini che Ascoli è governata dalla destra da molti anni e che Matteo Renzi da mesi ribadisce che sarebbe ormai necessario approfittare della sospensione delle attività didattiche per ultimare finalmente dei lavori che le scuole attendono ormai da anni - replica Stella Origlia, coordinatrice provinciale di Italia Viva - . Mi preme ricordare all'esponente leghista, rallegrandomi che si sia accorta dell'urgenza, che i lavori di adeguamento sismico e la sistemazione degli edifici scolastici risultano essere una assoluta priorità di questo territorio già da tempo, ancor prima dell'emergenza Covid 19 e che, purtroppo, la stessa premura non è stata da lei manifestata in precedenza, ovvero a partire dalla propria elezione fino ad oggi. A tal proposito quindi, constatando che ormai non è più tempo di attendere, come afferma la stessa onorevole, chiediamo alla Latini e al Comune di Ascoli una assunzione di responsabilità politica oltre che amministrativa, visto che altre forze politiche non solo forniscono contributi utili, da lei stessa ripresi, ma suggeriscono anche metodi e procedure finora completamente ignorati».

