Zuccatelli nella bufera si dimette in Calabria

ANCONA Il dottor Giuseppe Zuccatelli, in passato manager di vertice della sanità pubblica marchigiana, si è dimesso ieri da commissario governativo per la sanità in Calabria. «Con la stessa rapidità con cui ho accettato, mi dimetto su richiesta del ministro Speranza per il rispetto che ho sempre avuto per le istituzioni» ha detto Zuccatelli, 76 anni, romagnolo di Cesena, finito la scorsa settimana, poco dopo la sua nomina, in una bufera mediatica per certe sue dichiarazioni fatte nel maggio scorso sulla presunta inutilità (a suo dire) delle mascherine. «Io ho fatto solo cose positive per la Calabria - ha detto lasciando l'incarico -. Non ho timori da questo punto di vista. Ho fatto un errore, l'avevo dichiarato ma questo non è stato considerato». Giuseppe Zuccatelli è un volto noto anche della Sanità marchigiana, avendo ricoperto diversi incarichi di primo piano fino al 2015: direttore del servizio Salute, direttore generale della Ars e poi del Geriatrico Inrca. E prima di un'esperienza in Campania, nel 2008 aveva diretto anche l'allora Asl 13 di Ascoli Piceno. Tra i suoi incarichi, anche la presidenza dell'Agenas. Ex militante del Pci, da sempre sulle posizioni di Bersani, nel 2018 si era candidato con Leu nel collegio di Cesena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA