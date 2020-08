Zero soldi per le stazioni di Pesaro, Fano e Loreto Al Nord le hanno già fatte

LA BEFFA

«Se il denaro scorre veloce, tutte le porte si aprono», scriveva Shakespeare. Declinata in chiave moderna, la citazione è ancor più azzeccata se si parla di infrastrutture. Prendiamo la velocizzazione della linea ferroviaria Adriatica, per esempio: la prima fase dei lavori è stata finanziata con 350milioni di euro e gli interventi sono stati già quasi tutti completati (manca solo una piccola porzione del tracciato sotto Pescara per concludere questa tranche). Ottimo, si dirà. Peccato che per partire con la seconda, che prevede opere tecnologiche e di adeguamento del tracciato più complesse compresi interventi sulle stazioni che si trovano in agglomerati urbani , non siano state ancora stanziate del tutto le risorse. Nelle Marche, ovviamente.

In Emilia è già tutto pronto

Perché invece, in Emilia Romagna, le stazioni sono state portate a casa eccome. Ma procediamo con ordine. La velocizzazione a 200 km/h della linea era progettata in una serie di fasi, di cui è stata sviluppata, appunto, la prima. Quanto fatto finora nel tracciato esistente che da Bologna si allunga fino a Lecce ha riguardato gli interventi nei punti dove, con minore spesa, si riusciva ad avere il massimo risultato come recupero di tempo sulla tratta. Nella nostra regione, la velocità è stata portata a 200 km/h tra Pesaro e Fano, Fano e Senigallia, Senigallia e Falconara, ma dall'opera sono rimaste fuori le stazioni che costellano questa porzione dell'Adriatica.

I tre nodi critici

Sono tre, in particolare, le città per le quali si renderebbero necessari lavori infrastrutturali oltre che di adeguamento tecnologico, ovvero Pesaro, Fano e Loreto, dove le rotaie si insinuano tra le zone edificate. Per permettere anche qui il raggiungimento dei 200 km/h, si tratterebbe di snellire il numero dei binari, allargando i marciapiedi così da mantenere i livelli di sicurezza. In ogni stazione, l'assetto migliore sarebbe a quattro binari: due dove corrono i treni, a cui se ne aggiungono uno a destra ed uno a sinistra per le precedenze. Un'ipotesi sarebbe quella di mettere le precedenze in una stazione per i treni che vanno verso sud e nella successiva per quelli che vanno verso nord, razionalizzando così le stazioni.

La super complessità

A Loreto, sarebbe un po' più complesso perché si trova in curva, ma il discorso resterebbe a grandi linee lo stesso, prevedendo magari un intervento simile a quello del nodo di Falconara. Il punto però è che, per questi lavori, non ci sono ancora progetti stilati perché, si diceva, Rfi non sa di quanti finanziamenti può disporre. Se le risorse non dovessero arrivare, la situazione resterebbe com'è ora in quei tratti, con il treno che dovrebbe rallentare fino a 110 km/h a Pesaro ed a 180 a Fano. Eppure, basterebbe anche solo replicare quanto fatto nella vicina Riccione, dove la stazione a tre binari è stata ora ridotta a due. Gli spazi sono rimasti gli stessi perché c'è la presenza di un agglomerato urbano e non si può intervenire più di tanto, ma è stata creata un'infrastruttura che permette ai treni di andare a 200 km/h, facendo restare integre le condizioni dei viaggiatori sui marciapiedi. Inoltre, è stato completato anche il restyling della stazione. Spesa totale: 8 milioni di euro. Questo accade in Emilia Romagna ma, a quanto pare, le città marchigiane possono aspettare. Un po' come per la Fano-Grosseto, quasi completata nel tratto toscano ed ancora al palo nella nostra regione. Se invece le Marche riuscissero ad agganciare i finanziamenti di cui hanno necessità, Rfi potrebbe intervenire anche sui nodi delle tre stazioni cittadine come fatto per Riccione. E se proprio il ministero delle Infrastrutture volesse aprire i cordoni della borsa per investire massicciamente sulle ferrovie, ci sarebbe anche un'altra ipotesi vagliata dai tecnici: realizzare un corridoio parallelo alla linea Adriatica solo per le merci:in pratica, si lascerebbe una ferrovia al servizio dei viaggiatori e due binari verrebbero dedicati al trasporto delle merci, collegando Taranto con l'interporto di Jesi, quello di Manoppello e quello di Ravenna. In fondo, sognare non costa nulla.

