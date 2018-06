Zaina: «Si contesta lo spaccio, siamo al diritto fantasioso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ESPERTOANCONA Dopo il grow shop di via XXIX Settembre, un secondo negozio di marijuana light dei tre presenti in centro ha subito il sequestro preventivo di 10mila euro di prodotti. «Ricorreremo al tribunale del Riesame e chiederemo un incidente probatorio affinché le analisi vengano fatte in contraddittorio» annuncia l'avvocato riminese Carlo Alberto Zaina, esperto in materia, che assiste il titolare del negozio in questione, indagato per spaccio dalla procura dorica. Avvocato, ci aiuta a fare chiarezza sulla regolamentazione della...