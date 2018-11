Zaffiri (Lega) «Più forze dell'ordine»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE REAZIONIANCONA Il modello di integrazione di Ancona è fallito. Si possono riassumere in questo modo le reazioni politiche all'arresto di Isaac Adetifa Adejoju, nigeriano di 36 anni, accusato di aver abusato di una 22enne a cui cedeva eroina. Sono soprattutto gli esponenti della Lega ad affermarlo, insieme a CasaPound. Il consigliere regionale della Lega, Sandro Zaffiri, trae due conclusioni da quanto accaduto in via Pergolesi. «La prima - scrive in un anota - è relativa all'esigenza di una maggiore presenza delle forze dell'ordine in...