Voucher spesa, un fondo da 533mila euro

ANCONA Assegnati al Comune i 533.544,77 stanziati dal Governo per i buoni spesa da distribuire alle famiglie in difficoltà a causa del Covid. Le richieste scattano da oggi alle ore 9 e la domanda su apposito modulo predisposto dal Comune può essere inviata tramite pec all'indirizzo comune.ancona@emarche.it oppure tramite email a covid-buoniministero@comune.ancona.it. «I richiedenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità - specifica il Comune - lo stato di bisogno o necessità dovuto a Covid 19. In particolare l'autocertificazione comprenderà anche la dichiarazione di insussistenza di altri eventuali sussidi percepiti dal nucleo familiare, di provenienza statale, regionale e/o comunale per le stesse finalità; la dichiarazione circa la riduzione del reddito per l'emergenza sanitaria da Covid-19. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare». La Giunta ha stabilito che «nella concessione dei buoni alimentari si debba tenere conto della numerosità del nucleo familiare». E quindi cento euro per il nucleo familiare composto da una sola persona, 200 euro per 2 persone, 250 euro per tre persona, 300 euro per 4 persone e 400 euro se la famiglia è composto da 5 o più persone. «Il valore dei buoni alimentari concessi - si legge nella delibera di Giunta con cui è stato recepito il finanziamento - può essere incrementato fino al tetto massimo di 500 euro in presenza di particolari situazioni di fragilità su valutazione del servizio sociale». I buoni alimentari saranno utilizzabili esclusivamente per acquisto di generi alimentari e di prima necessità. A fine aprile gli uffici comunali avevano esaminato 3.197 domande e ne erano state accolte 2.022. Un primo blocco di buoni per circa 200mila euro aveva riguardato 799 nuclei familiari. Successivamente i buoni spesa per un valore di 270.310 euro erano stati accreditati sulla tessera sanitaria di 1.126 beneficiari informati dell'avvenuto deposito attraverso un messaggio sul proprio cellulare. Un'ulteriore tranche venne distribuita a giugno quando in due giornate erano arrivate 655 domande.

