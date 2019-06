Volo di 8 metri, operaio grave Altro incidente choc in porto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZA ANCONA Non c'è pace nel porto dorico. Proprio nel giorno in cui la città ha salutato per l'ultima volta Luca Rizzeri, l'agente marittimo di 34 anni morto lunedì per la frustata ricevuta dalla cima killer di una nave portacontainer, un secondo grave incidente è avvenuto nell'area del cantiere navale Crn. Per cause in corso di accertamento, un operaio di 46 anni, di nazionalità romena, dipendente di una ditta esterna, è volato da un'altezza di circa 7-8 metri mentre stava eseguendo dei lavori di carpenteria sul ponte di...