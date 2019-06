Volo choc a Palazzo degli Anziani Procura a caccia dei responsabili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO ANCONA Lesioni colpose: è il reato ipotizzato dalla procura che con il pm Marco Pucilli aprirà un fascicolo per chiarire cause, dinamica e responsabilità del gravissimo infortunio sul lavoro avvenuto giovedì pomeriggio all'interno del Palazzo degli Anziani, dove Ilmi Shetai è precipitato da un'altezza di 11 metri: stava lavorando nel sottotetto quando ha messo un piede sulla cannucciaia di una volta che non ha retto al peso e ha ceduto. L'operaio albanese di 33 anni si è schiantato sul pavimento dell'aula del consiglio comunale,...