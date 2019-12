Voli pindarici e voli reali: gli strani conti della Regione

Giancarlo Laurenzi

Quando Copernico spiegò che la Terra gira intorno al Sole non fece in tempo ad aggiungere alla sua rivoluzione che dentro gli uffici della Regione Marche il mondo gira al contrario. Ricapitolando: mentre gli amministratori dell'aeroporto ululano alla Luna di riaprire la stazione marittima di Ancona per una fondamentale sinergia con le crociere (dimenticando che Lazzaro è resuscitato dopo 3 giorni, non 4 anni), ieri questo giornale ha reso noto con dolore che sono andati deserti i celebrati bandi biennali per i nuovi voli da e per l'ondivago Sanzio (nel senso che oggi c'è, domani chissà), manifestazioni di interesse zero nonostante l'impegno di dirigenti appassionati e gli spot mondiali delle riviste patinate. Obiettivamente: una frittata. Ma anziché interrogarsi sul motivo dell'ennesimo fallimento di Aerdorica e analizzare senza isterie la questione, in Regione si è provato a dimostrare l'indimostrabile, complice l'aria viziata dei corridoi di questi giorni dove dietro ogni angolo si annida un potenziale nemico. Così il governatore Ceriscioli ha tosto emanato un editto da consegnare alla plebe, in cui specifica che il tema da noi sollevato è gonfiato, scorretto e - soprattutto - viziato da errore marchiano: su 12 bandi solo 11 sono andati deserti, uno è vivo. Ergo, in alto i calici, c'è un'oasi dove abbeverare i cammelli. Pensavamo fosse uno scherzo, ma dopo tripla lettura del comunicato siamo stati costretti ad ammettere alle nostre diottrie l'amara verità: nessun abbaglio, tutto nero su bianco. Se il Governatore - che prima di diventarlo era uno stimato prof di matematica alle superiori - considera il tema inesistente si consiglia uso di calcolatrice e poi di ceci su cui inginocchiarsi per la penitenza. Con 11 bersagli falliti su 12 tiri tentati il coefficiente di riuscita è sotto il 9%. In effetti, un successone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA