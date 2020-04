Virus, il record dei test Positivo solo uno su 14

L'EPIDEMIA

ANCONA Stabile ormai sotto il tetto di quota cento, la conta dei nuovi casi positivi giornalieri nelle Marche non registra valori fuori tendenza nemmeno nella giornata record dei tamponi testati, ben 1.107 processati nella giornata di mercoledì nella Sod Virologia di Ancona e nei laboratori satellite di Ascoli, Fermo e Marche Nord. Il totale è di 79 nuovi contagi, solo un tampone su 14 è risultato positivo al Covid-19, una quota davvero minima specie se confrontata ai livelli di un mese fa. Il 10 marzo scorso, giusto per rendere l'idea, c'era stato un numero di nuove infezioni vicino a quello di ieri (85) ma su un lotto di appena 219 campioni, più di un caso positivo ogni tre test.

Il trend confermato

L'epidemia da Coronavirus nelle Marche prosegue dunque il suo trend in rallentamento, anche se con i 79 casi comunicati ieri dal Gores Marche il numero totale dei contagiati arriva a 5.582, meno di un quarto dei 23.718 test eseguiti dall'inizio dell'emergenza. È dal sabato di Pasqua che i casi giornalieri si contano su due cifre: 92 su 997 campioni testati l'11 aprile, 78 su 456 la domenica, 45 su 436 a Pasquetta e 77 su 662 nella giornata di martedì, prima del 79 su 1.107 registrato sulle analisi di mercoledì. L'incremento giornaliero continua a scendere e ieri era all'1,4%, mentre all'inizio del mese i contagiati crescevano al ritmo giornaliero del 3,6%.

La frenata prolungata

La frenata prolungata dell'epidemia continua ad allentare la pressione negli ospedali destinati dalla Regione Marche all'emergenza sanitaria scattata il 23 febbraio scorso, con il primo caso conclamato di Coronavirus nell'entroterra pesarese. Il totale dei ricoveri, in calo ormai da venti giorni, ieri è sceso a 952. In questa minore saturazione dei reparti ospedalieri contano purtroppo anche i morti (ieri saliti a 785) ma negli ultimi dieci giorni per fortuna l'impatto maggiore sui ricoveri ospedalieri ha riguardato le dimissioni.

Ormai nelle Marche il totale dimessi-guariti sfiora i 1.700 (1.694) e così anche ieri si sono liberati altri 42 posti letto rispetto a mercoledì. Continuano a diminuire anche i ricoverati più gravi in rianimazione, scesi anche ieri da 106 a 102, con un calo progressivo che di questo passo, tra qualche giorno, renderà sufficienti per il fabbisogno i circa 90 posti di terapia intensiva che la Regione Marche sta allestendo alla Fiera di Civitanova.

Diminuiscono anche i degenti in semi-intensiva (passati in 24 ore da 234 a 214) e quelli di altri reparti non intensivi, soprattutto Malattie Infettive e Pneumologia, scesi ieri da 434 a 405, mentre il decorso favorevole della malattia per molti pazienti fa aumentare i ricoverati nelle aree post-critiche, saliti da 220 a 231.

L'isolamento domiciliare

Aumentano anche i malati di Coronavirus che si trovano in isolamento domiciliare, casella in cui figurano i dimessi non ancora dichiarati guariti, che devono trascorrere un periodo di osservazione a casa in attesa del doppio tampone negativo che dopo la scomparsa dei sintomi del Covid-19 deve certificare l'uscita della malattia. Proprio per il peso dei molti dimessi non ancora dichiarati guariti, cresce da un paio di giorni il numero dei positivi attuali nelle Marche, i pazienti ancora con un'infezione in corso: ieri erano 3.124, martedì scorso 3.095. C'è poi un'ampia platea di marchigiani costretti comunque in casa per precauzione, dopo contatti ravvicinati con soggetti risultati poi positivi. Attualmente passano le giornate in quarantena, senza poter uscire per alcun motivo, 7.650 persone (4.227 senza sintomi) di cui 1.208 operatori sanitari, aumentati rispetto ai 1.190 del giorno prima.

Da nord verso sud

La diffusione del virus sul territorio continua a seguire valori decrescenti da nord verso sud, me le differenze vanno diminuendo. I casi positivi sono saliti a quota 2.249 in provincia di Pesaro Urbino, 1.664 ad Ancona, 871 a Macerata, 378 a Fermo, 266 ad Ascoli Piceno, mentre 154 riguardano malati di fuori regione. Ieri però, circostanza che capita raramente, la provincia di Macerata è stata quella con il maggior numero di nuovi contagi accertati (25) seguita da Pesaro (19) e Ancona (17).

Il virus purtroppo continua a uccidere un po' in tutte le Marche. Ieri altre 21 vittime in nove diversi ospedali, di età compresa tra i 63 anni di una 63enne di Mombaroccio morta a Marche Nord e i 98 di un'anconetana morta all'Inrca. L'età media delle vittime aumenta e ora sfiora gli 80 anni, mentre la quota di chi è stato stroncato dal Coronavirus senza altre patologie ora è al 5,6%.

Lorenzo Sconocchini

