Villa Beer ancora nel degrado Tre anni persi per il restauro

IL CASOANCONA Sono passati quasi tre anni dall'ordinanza che ha sospeso in via precauzionale tutte le attività culturali e ha ordinato lo sgombero di Villa Beer, lesionata dal terremoto dell'ottobre 2016. Da allora il tempo è come se si fosse fermato. La struttura ottocentesca resta inagibile, così come la ricca biblioteca curata dall'associazione Italia Nostra che, all'epoca dello sciame sismico, stava per essere ampliata e trasferita in una sala più grande. A distanza di 36 mesi esiste solo un progetto di fattibilità per il recupero...