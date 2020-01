Vigili del fuoco in via Mattei

Calcinacci dai piloni

del cavalcavia

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio in via Mattei per rimuovere delle parti pericolanti dalla parte inferiore del viadotto che dal porto conduce alla Flaminia (nella foto del Centro documentazione vigili del fuoco). La squadra dei vigili del fuoco con l'autoscala ha effettuato la verifica e transennato la parte sottostante. Sul posto anche la polizia municipale e i tecnici del Magazzino del Comune. «Si tratta - spiega l'assessore Stefano Foresi - di un episodio che non deve generare allarmi, del tutto analogo a quanto accaduto sullo stesso cavalcavia nel tratto che passa sopra la Flaminia e su cui siamo già intervenuti nell'autunno scorso ». In sostanza, secondo Foresi, a causa della vicinanza del mare e del tempo di costruzione, si staccano pezzi di intonaco dai copriferro della struttura. «Si tratta dei piloni laterali - aggiunge l'assessore - e già domani (oggi per chi legge, ndr) li transenneremo tutti per rendere più veloce l'intervento di ripristino ». L'assessore ricorda anche che è stato contratto un mutuo da 460mila euro per interventi di manutenzione che riguarderanno le infrastrutture come viadotti, sottopassi e sovrappassi. Un intervento che consentirà di superare i problemi emersi, per esempio nel sovrappasso di Collemarino, e di mettere in sicurezza tutti i passaggi.

