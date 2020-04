Videoconferenza con Legnini

Pressing dell'Anci

per la ricostruzione

Oggi in video conferenza si terrà il coordinamento delle Anci Terremotate presieduto da Maurizio Mangialardi al quale parteciperà anche il commissario straordinario Legnini. «Come Anci - anticipa il coordinatore nazionale e presidente di Anci Marche - stiamo facendo tutto il possibile perché il sisma del centro Italia sia considerata un'emergenza nell'emergenza anche se la pandemia ha prodotto effetti anche nel percorso di ricostruzione che, con l'insediamento del commissario Legnini, ha fatto comunque passi significativi». All'incontro partecipano quindi i referenti delle 4 regioni. Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e si confronteranno su alcuni temi a partire dalle proposte di nuove norme presentate al Governo, l'ordinanza di semplificazione attuativa dell'art. 12bis sull'autocertificazione dei professionisti, l'ordinanza di delega ai Comuni che hanno fatto richiesta delle funzioni istruttorie delle pratiche di concessione del contributo. «Al commissario - ha concluso Mangialardi - porremo anche il tema delle ordinanze relative all'utilizzo del fondo per la sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa all'individuazione dei comuni maggiormente colpiti dal sisma».

