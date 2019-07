Viabilità difficile lungo la provinciale Cupramontana-Apiro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

JESI Paura per una macchina rimasta schiacciata da un albero caduto in via Merciai a Jesi. I conducenti sono riusciti a mettersi in salvo. Alberi caduti anche nel cortile della scuola dell'infanzia Negromanti ed elementare Conti; al Campo Boario e via Granita dove si è creata una lunga coda di auto, al Montirozzo e in via San Marcello, Montelatiere, via Sabbioni, Minonna. Proprio a Minonna, coppi pericolanti sulla maxi palazzina condominiale a ridosso della rotatoria; mentre in viale del Lavoro la violenta tromba d'aria ha creato panico: alla...