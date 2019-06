CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

VIA XXIX SETTEMBRESalottino con vista mare. L'obiettivo è indicato nel progetto di restyling da un milione e 60mial euro per via XXIX Settembre. Si prevede la «sistemazione delle pavimentazioni, in parte realizzate in lastre di pietra ed in parte in cubetti di cemento, la sostituzione della pavimentazione dei marciapiedi, la realizzazione di nuovi arredi, la messa a norma del parapetto in cemento esistente», si legge nel documento Nei dettagli l'intervento prevede la manutenzione della pavimentazione esistente in granito grigio e la...