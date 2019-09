Via Rismondo, negozi allagati «Qui viviamo da alluvionati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL MALTEMPOANCONA Paratie per proteggersi dall'acqua. Si sono organizzati così i commercianti di via Rismondo. Vivono come alluvionati. E non siamo in un paese del terzo mondo, ma nel cuore del quartiere Adriatico, il rione in del capoluogo, dove gli affitti costano un occhio della testa e pullulano le attività. Qui, ogni volta che dal cielo cade qualche goccia di pioggia in più, scatta l'allarme. Assi di legno vengono posizionate all'ingresso dei negozi per scongiurare gli allagamenti che, però, puntualmente si verificano.E' successo...