Via Mattei, un primo passo per farcela

ANCONA Il futuro del porto e della cantieristica passa anche di lì. Passa da quella via Mattei che, appena un anno fa, Claudio Schiavoni, presidente di Confindustria, definì il tassello mancante. «Il quartier generale della cantieristica di lusso - tuonò tra le righe di una intervista - sembra il Bangladesh. È così - si domandava - che riceviamo gli armatori che arrivano qui ad acquistare yacht da 100 milioni?». Isolamento per destino? Non si direbbe a seguire il corso degli eventi. Un anno dopo le dichiarazioni pessimistiche di Schiavoni ecco l'annuncio che potrebbe cambiare il verso di questa storia fatta di asfalto ridotto a una groviera e di parcheggi per tir e auto che mancano. Per far rinascere via Mattei, appalto entro fine anno e consegna dei lavori prima dell'estate. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo per il rifacimento dell'anello viario dietro la stazione marittima con un investimento di 200mila euro. «Il progetto prevede, per la sicurezza della circolazione veicolare della zona portuale di collegamento tra il porto e la viabilità statale e autostradale, la bonifica profonda del sottofondo stradale dell'anello della rotatoria - si legge nei documenti allegati alla determina - e di alcuni tratti di collegamento con il resto della viabilità. Nei tratti dove la vecchia pavimentazione presenta segni di ammaloramento si procederà ad alcune bonifiche del sottofondo stradale da completare con la posa in opera di una idonea membrana bituminosa», per la prevenzione anti-buche. Resta in standby il progetto complessivo di sistemazione di via Mattei che prevede la riorganizzazione della sede viaria, la revisione delle corsie di transito e degli spazi di sosta, per un investimento di 2 milioni e 940mila euro.

