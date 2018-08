«Via libera ai fondi o Ancona rischia l'impoverimento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE REAZIONIANCONA «Via libera ai fondi per la riqualificazione del territorio di Ancona!». Confcommercio Imprese per l'Italia Marche Centrali parte dal capoluogo marchigiano per sostenere la battaglia contro l'emendamento proposto dalla maggioranza di governo che rischia di far saltare i progetti per riqualificare le periferie di un centinaio circa di città italiane, e tra queste diverse sono marchigiane. «Sosteniamo con forza spiega il direttore Confcommercio Marche Centrali, professor Massimiliano Polacco presente anche lunedì...