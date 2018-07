«Via la plastica usa e getta da questa baia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA CAMPAGNA ANCONA Via la plastica usa e getta da Portonovo. La proposta viene dal prof Raffaele Zanoli, docente di Univpm, ambientalista, e prende le mosse da due motivi. Il primo è la campagna mondiale di sensibilizzazione contro l'inquinamento ambientale provocato dalla plastica, che sta producendo - come è accaduto a Lampedusa e Linosa - ordinanze sindacali per evitarne l'uso improprio in zone ad alto valore ambientale. Il secondo motivo, molto più pratico, deriva dalla osservazione di quanto si trova ogni giorno sulla spiaggia e tra...