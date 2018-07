Via la baraccopoli sotto il viadotto dell'asse nord-sud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BLITZANCONA Un caterpillar, un bob, un camion con tanto di cassone, il personale di Anconambiente e come se non bastasse due pattuglie della Polizia Municipale. Ecco quello che è servito ieri mattina per rimuovere una sorta di accampamento in via Paolucci zona Vallemiano proprio sotto il viadotto dell'asse nord sud. Una vera e propria task force con tanto di vigili urbani a garantire in totale sicurezza lo sgombero del campo con il personale di Anconambiente preoccupato di ritrovarsi faccia a faccia con i tanti sbandati che di solito...