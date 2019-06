Via all'estate senza plastica «Basta rifiuti sulle spiagge»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AMBIENTEANCONA Dopo la catena umana di domenica sulla spiaggia contro le barriere progettate da Rfi, Ancona e Falconara continuano a collaborare per il rispetto del mare e dell'ambiente. Questa volta sul fronte anti-plastica. Un monito per Falconara, un vero e proprio divieto ad Ancona dove da lunedì entra in vigore sono off limits i prodotti di plastica lungo le spiagge. I tempiPer ricordare l'impatto sul mare, nei prossimi giorni saranno posizionati 80 cartelli: 34 a Palombina Nuova, Torrette, Collemarino, Passetto e Portonovo, 6 a Marina...