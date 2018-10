Verifiche sismiche su 28 scuole Corsa contro il tempo per i test

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SICUREZZAANCONA Per mettersi in regola con i test antisismici sulle scuole cittadine il Comune ha solo due mesi e mezzo di tempo e dunque cerca di accelerare, investendo quasi centomila euro in incarichi professionali. Serviranno per le verifiche di vulnerabilità sismica di tre scuole - la Grillo Parlante di Collemarino, la media Podesti e la materna Alba Serena - e per le indagini geologiche (in pratica la prima fase della verifica sismica vera e propria) di altri 25 edifici scolastici. L'amministrazione Mancinelli, per rispettare il...