Verducci sicuro «Una misura straordinaria»

7«Il Superbonus 110 si sta rivelando una misura di straordinaria importanza per il rilancio economico del Paese e la rigenerazione urbana. La richiesta che facciamo al Governo è che la misura in legge di bilancio venga prorogata nella sua interezza, comprendendo le unità immobiliari singole o multiple e non solo i condomini». Anche il senatore Francesco Verducci (Pd) si schiera in favore della proroga per la misura che mira ad incentivare le ristrutturazioni per migliorare lo stato energetico dell'immobile. «Sarebbe altrimenti un boomerang pesante - continua ancora il senatore fermano indicando quelli che potrebbero essere i territori più danneggiati in una regione come le Marche - Soprattutto nelle aree interne o marginali, come le zone di montagna o i borghi, dove la tipologia principale di residenza è quella non condominiale. L'efficientamento energetico è importante per tutte le abitazioni. Il rischio è di fare efficientamento energetico solo nelle grandi città lasciando fuori piccoli comuni. Inoltre, per buona parte di questi edifici, si tratta di unità immobiliari deboli dal punto di vista energetico e insoddisfacenti dal punto di vista sismico. Per questo le misure combinate dei bonus hanno rappresentato un grande vantaggio. Chiediamo un impegno al governo per estendere a tutti il superbonus fino alla fine del prossimo anno, per la forte ricaduta sulla qualità energetica e sismica del nostro patrimonio edilizio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

