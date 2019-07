«Vendita di cannabis illecita anche se la sostanza è light»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOANCONA Per dire se sia droga o sostanza rilassante, una roba da sballo o un'innocua cannabis light, non basta verificare, esaminando i derivati della canapa sativa in un gabinetto d'analisi, qual è la percentuale esatta di principio attivo, se sopra o sotto il limite dello 0,6% di thc. Ma occorre valutare caso per caso l'idoneità «in concreto» del prodotto a produrre un «effetto drogante». Così le Sezioni unite della Cassazione mettono ordine a una giurisprudenza ondivaga, fissando nelle motivazioni della sentenza del 30 maggio...