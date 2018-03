«Vedrai, ti sfregio con l'acido» Condannato l'amico stalker

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA STORIA/1 ANCONA Le mimose prima o poi appassiscono. Meglio una sentenza esemplare per celebrare davvero il giorno dedicato alle donne, come quella pronunciata ieri dal tribunale di Ancona che ha condannato a un anno e 8 mesi un inguaribile stalker. Era arrivato a minacciare di assoldare dei sicari per sfregiare con l'acido la donna di cui si era invaghito. Un'ossessione, non un amore, anche perch├ę tra i due non c'├Ę mai stato niente, se non un'amicizia ben presto naufragata per i problemi dell'uomo con l'alcol. Era spesso ubriaco quando si...