Vasi rotti e rodeo sulle auto Far west in piazza del Papa

NOTTE AGITATAANCONA Piante sradicate, fioriere rovesciate, terriccio lanciato contro le vetrine, un manto di vetri e bottiglie rotte in mezzo alla strada. E ancora: tracce di vomito e di pipì sui muri, paletti di ferro divelti, schiamazzi e grida disumane a fare da colonna sonora delle notti brave. Non sono mancati i dispetti: rimossa un'insegna metallica dal portone della Prefettura (trovata da un commerciante all'inizio di via degli Orefici), campanelli suonati in piena notte e chewingum appiccicati sui citofoni. I dispettiAltri ancora...