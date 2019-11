Varano si prepara con stand, presepi e altre sorprese

LE INIZIATIVE

ANCONA In questi giorni stanno prendendo forma anche le numerose altre iniziative legate al Natale. Associazioni, fondazioni, volontariato, singole parrocchie e privati stanno curando gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il proprio cartellone. Ma c'è anche chi ha deciso di giocare d'anticipo, sfruttando magari la voglia di shopping degli anconetani. Come nel caso di Varano dove il comitato Manifestazioni Varanesi ha già definito gli appuntamenti di Aspettando il Natale a Varano. L'iniziativa è in calendario sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, dalle 10 alle 17.30, quando la frazione si animerà con stand artigianali, mostra dei presepi lungo le strade del paese, dolci e degustazioni, giochi e laboratori per i bambini, animazione e la presenza di Babbo Natale. Previsto anche un bus navetta gratuito con partenza dal posteggio dello stadio Del Conero. In via di definizione invece la XV edizione dei Mercatini di Natale a Torrette che si svolgerà il 14 E 15 dicembre. Natale anche tempo di solidarietà e per questo la Fondazione Ospedale Salesi ha già pubblicato sul proprio sito internet (fondazioneospedalesalesi.it) il catalogo dove poter «trasformare i tuoi regali in un gesto di solidarietà - si legge anche nella pagina Facebook della Fondazione - Scegli tra le proposte della Fondazione Salesi, darai un valore diverso al tuo Natale aiutando i piccoli dell'ospedale Salesi e le loro famiglie». A breve saranno pi annunciate le date delle rappresentazioni del Presepe vivente di Pietralacroce e Baraccola che ogni anno richiamano migliaia di visitatori.

