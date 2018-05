Vandali sul Corso Sfregiate le panchine e un'isola hi-tech

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL RAIDANCONA Non c'è telecamera che tenga di fronte alla mano lesta dei writers senza scrupoli. Pennarelli e bombolette spray sono armi fuori controllo. Sembra impossibile porre un freno al passatempo più sciocco di adolescenti impegnati ad affermare la propria personalità con autografi arzigogolati e graffiti incomprensibili. Dove non arriva l'educazione dei genitori, dovrebbero arrivare multe salate. Il problema è che risalire agli autori di questi gesti incivili è impensabile se non li si coglie in fragrante. Così, nella maggior...