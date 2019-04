Vandali e danni sui nuovi mezzi L'altro incubo dell'azienda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I RAIDANCONA Nessun rispetto neppure per i mezzi. Negli ultimi mesi Conerobus ha dovuto fronteggiare una raffica di di danneggiamento a bordo dei propri autobus, inclusi quelli di recente acquisto. La via crucis è iniziata con il ritorno in serviizo dei mezzi dedicati al trasporto degli alunni. Sono stati undici, dall'inizio dell'anno scolastico sino alle vacanze invernali, i mezzi presi di mira non soltanto da passeggeri incivili, ma anche da writer che si sono divertiti a fare i propri sgorbi sulle fiancate dei bus appena acquistati...