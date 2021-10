VALTER SCAVOLINI

V alter Scavolini, oggi è il giorno del green pass obbligatorio in azienda. Come vi siete organizzati e che cosa pensate che succederà?

È chiaro che in azienda ci sono alcune persone non vaccinate, ma fortunatamente parliamo di numeri bassi, almeno per quanto abbiamo potuto capire. Siamo nell'ordine di una o due decine, ma lo sapremo con esattezza quando ci saranno i controlli agli ingressi.

C'è un'incognita della disponibilità dei tamponi, perché in provincia di Pesaro sono 42 mila le persone in fascia lavorativa non vaccinate. Alcune disoccupate, altre in cerca di lavoro, ma si stima che 15 mila siano i lavoratori che dovranno fare test rapidi a ciclo continuo. Teme che qualche suo lavoratore potrebbe rimanere senza Green pass?

«No, noi abbiamo stretto una convenzione con un laboratorio locale, il Biolab, così da garantire ai dipendenti la possibilità di effettuare i test su prenotazione ed essere sempre nei tempi stabiliti dalla legge per la validità dei test».

L'onere del test è a carico del lavoratore o dell'azienda?

«La spesa sarà sostenuta dai dipendenti. Non ci sembrava giusto che l'azienda pagasse i tamponi, del resto non sarebbe corretto nei confronti di quanti si sono vaccinati in questi mesi».

Qual è il messaggio?

«Occorre vaccinarsi, è la cosa migliore da un punto di vista della riduzione del contagio».

È un momento di ripresa economica, questo obbligo di avere il green pass potrebbe frenare la corsa?

«Non credo, il lavoro c'è e va bene. Possiamo dire che il rimbalzo c'è già stato e la ripresa è più che in atto. Gli ordinativi ci sono e il comparto sta andando bene. Siamo fiduciosi».

Luigi Benelli

