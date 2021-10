Valorizzazione borghi storici con 7,8 milioni per il rilancio

ANCONA Riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche, ma anche promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile. Sono le finalità della proposta di legge, a iniziativa della Giunta regionale, approvata a maggioranza dalla commissione Sviluppo economico presieduta da Andrea Putzu (FdI). In campo nel periodo di programmazione 2021-2023 fondi regionali per 7,8 milioni. Serviranno per la riqualificazione e valorizzazione dei borghi attraverso azioni trasversali che interesseranno diversi ambiti. Dal turismo, alla cultura, al commercio, l'artigianato artistico, l'agricoltura, il mondo imprenditoriale, le politiche attive del lavoro, le reti telematiche, senza dimenticare gli interventi edilizi per la conservazione degli immobili. «Una legge importante, voluta dal presidente Acquaroli che ringrazio per l'impegno che sta mettendo ogni giorno sottolinea Putzu - per rilanciare le Marche. La nostra priorità è quella di valorizzare i nostri splendidi borghi e centri storici. E attraverso questa norma questo sarà possibile. Finalmente daremo l'opportunità ai piccoli comuni di riqualificarsi e contribuiremo a rivitalizzare il territorio. Penso soprattutto ai tanti borghi distrutti dal sisma, abbandonati, che potranno rivivere grazie proprio agli interventi previsti dalla proposta di legge che abbiamo approvato». Anche per il relatore di maggioranza, Marco Ausili (FdI) «si tratta di uno strumento estremamente importante, sul quale intendiamo investire molto perché interessa la capacità dei nostri meravigliosi borghi e centri storici di diventare più ospitali, permettendo loro anche di riqualificarsi». Per il relatore di opposizione, Antonio Mastrovincenzo, che insieme al suo gruppo ha scelto di astenersi «le finalità della proposta di legge sono sicuramente apprezzabili. Il testo presenta aspetti condivisibili ed altri ancora migliorabili. Ho presentato diversi emendamenti in Commissione, poi approvati, per integrare alcuni articoli, anche riprendendo le sollecitazioni delle associazioni audite nelle settimane scorse. Per quanto riguarda invece i finanziamenti il nostro giudizio. Sono previsti 2 milioni di euro per il 2021 che sta ormai terminando e 5.800.000 euro per il 2023, nulla per il prossimo anno».

