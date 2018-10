Valla ha venduto, farmacia a DrMax un colosso degli store delle medicine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL COMMERCIOANCONA La farmacia Valla è stata acquistata da DrMax, una delle più grandi catene di farmacie che appartiene al gruppo Penta, uno dei maggiori fondi di investimento in Europa centrale. Dopo 32 anni di attività, Paolo Valla ha ceduto la propria farmacia in corso Garibaldi alla società, leader di mercato nella Repubblica Ceca, in Slovacchia, Polonia e Romania. Una catena che gestisce circa 2mila farmacie in Europa, serve più di 230mila clienti al giorno, con un fatturato nel 2017 di 1,2 miliardi. La firmaIeri mattina, a Bologna,...