No, non ci sta. Valeria Mancinelli sventola con convinzione la bandiera, da troppi abusata, della competenza. «A ognuno la propria», taglia corto la sindaca di Ancona senza mai rinunciare al suo garbo, schietto ed essenziale.

Ma insomma, cosa ne pensa dell'ipotesi del Green pass per ristoranti e attività sociali calato sul suo territorio?

«Non si può rispondere random, su tutto, sempre. Non sono un epidemiologo, né tantomeno un ct della Nazionale di calcio, tanto per restare calati nel contesto dell'attualità. Non si può. Ci sono questioni sulle quali devono dare indicazioni il Comitato tecnico scientifico e il governo centrale. Non certo io».

Proviamo con il cambio d'angolazione. Si sbilancerebbe a dire che i vaccini sono obbligatori o che è una stretta necessaria per evitare la quarta ondata?

«Modificando l'ordine dei fattori il risultato resta identico, mi creda. Non sono un epidemiologo, né il Cts ».

Della serie: ritenta, sarai più fortunato. C'è stato già un confronto tra voi e le associazioni di categoria del territorio?

«È un confronto inutile perché, torno a ripetere, attendiamo il parere del governo centrale».

I parametri per i passaggi tra zone colorate andrebbero rivisti? Bisogna cioè contare i ricoverati e non i positivi?

«Mi perdoni, le ribadisco il concetto spostando di un soffio la prospettiva. Non è che tutti i sindaci d'Italia devono dire la loro. Anche se magari qualcuno decide di farlo. Insisto: ci sono precise competenze e c'è chi ha il dovere e la responsabilità di farle valere. C'è già tanta confusione. È ora di finirla».

Maria Cristina Benedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA