Vaccini, stand nei market e nei centri commerciali

ANCONA Nelle Marche saranno aperti stand nei centri commerciali e nei supermercati, ma anche i punti vaccinali ospedalieri per aumentare al massimo il numero dei vaccini giornalieri. Parola dell'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini: «Vogliamo incentivare al massimo la vaccinazione - spiega - e per le prossime festività vogliamo fare il possibile per raggiungere tutte le persone che possono vaccinarsi». Il Ministero ribadisce, comunque, l'assoluta priorità di mettere in massima protezione sia tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia i soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e i più vulnerabili a forme gravi di Covid per età o elevata fragilità, così come quelli con livello elevato di esposizione all'infezione che non hanno ancora ricevuto la dose booster. Le modalità di prenotazione sono sempre le stesse tramite il sito del governo o regionale, oppure attraverso il Numero Verde 800.00.99.66 dalle 8 alle 20 e con le altre modalità attivate da Poste italiane. Nel caso in cui la persona si trovasse in difficoltà a raggiungere le sedi vaccinali può contattare il proprio medico di medicina generale che potrà programmare la vaccinazione a domicilio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA