«Vaccinata con quel lotto Adesso vivo nel terrore»

MACERATA «Ho la febbre a 37,5, senza altri sintomi. Ma la paura è tanta». Ha poca voglia di parlare la maceratese Claudia Grassetti, 41 anni, a cui ieri mattina è stata iniettata una dose del lotto del vaccino AstraZeneca sospeso dall'Aifa. Lavora in ambito scolastico e ieri, intorno alle 11, si è sottoposta alla profilassi anti-Covid nel centro vaccinazioni allestito all'oratorio della chiesa Santa Madre di Dio. «Erano circa le 14.30 quando una mia amica mi ha inviato sul cellulare un articolo riguardante il provvedimento dell'Agenzia italiana del farmaco. Non sapeva che avevo ricevuto la dose». Grassetti è rimasta attonita. «Sono andata subito a controllare il certificato che mi era stato rilasciato. Ho visto che il codice corrispondeva proprio a quel lotto e stavo quasi per svenire. Adesso ho tanta paura, sono a stretto contatto con il mio medico di base. Ho anche chiamato i numeri di telefono messi a disposizione dall'Asur. Tutti mi dicono di monitorare la situazione. Vorrei solo sapere cosa fare, se posso prendere delle precauzioni. Sono molto agitata». Diverse le persone che ieri in provincia di Macerata - come avvenuto in gran parte della Penisola - hanno ricevuto le dosi di vaccino appartenenti al lotto AstraZeneca (ABV2856), ritirato dall'Aifa a seguito di alcuni casi gravi che si sono verificati dopo la somministrazione.

