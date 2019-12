Urla e fa fuggire i malviventi «Ero pronto a usare il coltello»

LO CHOC

SENIGALLIA Invalido sorprende i ladri che tentano di entrare in casa e chiama la polizia, informandola di essere pronto a difendersi con un coltello. È accaduto nella notte tra sabato e domenica in via Piave. Immediato l'intervento della volante che ha scongiurato la reazione dell'inquilino di una casa popolare. I ladri non potevano immaginare che l'elegante condominio di via Piave avesse degli alloggi destinati alle famiglie bisognose. «Erano quasi le 6, fuori era ancora buio racconta Oriano Cacciani ero sveglio perché la sera ero andato a dormire presto. Ad un certo punto ho sentito dei rumori e ho visto la chiave, che avevo lasciato nella serratura dall'interno, che si muoveva. Dietro la porta delle voci ma sussurravano e non capivo cosa stessero dicendo».

L'uomo ha compreso che qualcuno stava cercando di entrare nella sua abitazione che si trova al primo piano. «Ho chiamato la polizia raccontando ciò che stava accadendo prosegue poi li ho informati che avevo sul comodino un coltello con 40 centimetri di lama che tengo sempre accanto quando vado a dormire. Se li avessi trovati dietro la porta mi sarei difeso. Loro però mi hanno detto di stare fermo e aspettare. Sono stati rapidissimi. Nel frattempo però la chiave era quasi uscita dalla serratura e così ho urlato. Si sono fermati e sono scappati. Quando ho aperto la porta non c'erano più. Purtroppo pur essendoci un cartello sul portone del palazzo, per chiedere di lasciarlo chiuso, lo trovo sempre aperto».

Oriano Cacciani abita da solo e lo spavento è stato tanto. «Probabilmente non sapevano che era una casa popolare conclude -. Altrimenti non avrebbero provato ad entrare visto che non c'è nulla da rubare. Però se mi avessero sorpreso nel sonno mi avrebbero potuto fare del male. Se qualcuno riuscirà ad entrare mi difenderò. Il coltello dal comodino non lo tolgo».

Sabrina Marinelli

