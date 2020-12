Una sola donna nella giunta Presentato il ricorso al Tar

ANCONA Era stato annunciato all'indomani della scelta degli assessori che avrebbero composto la squadra del presidente Francesco Acquaroli, primo governo di centrodestra delle Marche. Ieri, si è concluso l'iter: è stato presentato il ricorso al Tar Marche contro la Regione per il mancato equilibrio di genere nella giunta. A renderlo noto è la consigliera di Parità Paola Petrucci, che ha promosso l'atto tacciando l'esecutivo regionale di «discriminazione di genere». Tra i sei assessori, infatti, c'è solo Giorgia Latini a rappresentare le quote rosa. Ad affiancare Petrini nel braccio di ferro con Palazzo Raffaello, ci sono altri 61 ricorrenti, tra «istituzioni, associazioni e movimenti politici, cittadine e cittadini che si espongono nel denunciare il mancato rispetto della legge fa sapere la consigliera . Se non ci fosse stato il Covid, avremmo potuto raccogliere le firme delle oltre cento persone che avevano dichiarato l'appoggio al ricorso». Hanno sottoscritto l'atto Manuela Bora, consigliera regionale ed ex assessora alle Pari opportunità del Partito dempocratico, l'ex governatore Vito D'ambrosio, Giuliana Ceccarelli e Sara Mengucci, assessore del comune di Pesaro, Giuseppe Buondonno, coordinatore regionale di Sinistra Italiana, il presidente di Jesi in Comune Filippo Cingolani, e Roberto Mancini candidato presidente dal movimento Dipende da Noi nelle elezioni regionali di settembre. Il ricorso è patrocinato dagli avvocati Massimo Belelli, Claudio Freddara e Raffaella Bresca del foro di Ancona. «La Regione conclude Petrucci viene richiamata al rispetto delle normative sulla partecipazione equilibrata di donne ed uomini nella gestione della cosa pubblica».

