UNA MAESTRA CON IL VIRUS A CALDAROLA, AD ASCOLI UN LICEO IN TELEDIDATTICA

ANCONA Aumentano i contagi nelle Marche e crescono soprattutto nel percorso scuola, tanto che oggi diverse classi tra Ascoli e Ancona saranno chiuse e in quarantena. Ieri erano 108 i positivi al Coronavirus rilevati tra le nuove diagnosi (1.438 tamponi testati), il numero più alto di infetti dopo l'estate. Nella provincia di Ascoli Piceno ci sono 33 casi, 31 nella provincia di Ancona, 28 nella provincia di Macerata, 7 nella provincia di Pesaro Urbino, 5 in provincia di Fermo e 4 da fuori regione.

Dove sono i contatti

Il servizio sanitario regionale informa che i casi comprendono soggetti sintomatici (26 casi rilevati), contatti in setting domestico (41 casi), contatti stretti di casi positivi (12 casi), 1 caso riscontrato dallo screening nel percorso sanitario, contatti in setting lavorativo (4 casi), contatti in ambiente di vita/divertimento (11 casi), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati). Aumentano nelle Marche i ricoverati e i positivi in isolamento domiciliare: i primi sono 45 (+5 rispetto alle 24 ore precedenti) e i secondi 1.158. Il numero totale dei positivi oggi è 1.203. Quattro i pazienti in terapia intensiva: 3 agli ospedali Riuniti di Ancona, 1 a Fermo. Gli altri 41 si trovano: 14 ad Ancona, 6 a Marche Nord, 21 a Fermo. Resta ancora stabile il numero degli ospiti di strutture territoriali: 10 tutti nella Rsa di Campofilone. Sono 3.846 le persone in quarantena per contatti con i positivi: 434 con sintomi, 95 operatori sanitari. Il numero dei dimessi-guariti sale a 6.290 e anche ieri non è stato registrato nessun decesso. I numeri raccontano però situazioni che preoccupano soprattutto la provincia Picena: dopo i contagi registrati nei licei Mazzocchi, Orsini e Licini e Stabili ieri è stato segnalato un caso sospetto di una professoressa al liceo linguistico. Tutte le classi ospitate all'Umberto I e alcune seconde all'ex scuola media Mari di via Faleria svolgeranno la didattica a distanza oggi e domenica. A Fermo il sindaco Paolo Calcinaro è ancora ricoverato in Malattie infettive e respira con l'aiuto dell'ossigeno: «Febbre altina», scrive su Facebook dove tiene una sorta di diario in cui racconta la sua battaglia contro il Covid.

La mappa delle province

Un alunno positivo al Covid-19 anche tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado del Convitto di Macerata: classe in quarantena. Altri due casi segnalati all'Istituto Gentili di Sarnano, due alla scuola elementare di Montelupone, mentre alla materna di Caldarola è risultata positiva un'insegnante. Ad Ancona ieri, nel tam tam delle chat dei genitori ha iniziato a girare la notizia di un caso positivo alle elementari De Amicis di corso Amendola, dove una bimbetta della seconda elementare è a casa da qualche giorno e dopo il tampone ha avuta la conferma di essere stata infettata dal Coronavirus. Un altro caso segna le medie di via Tiziano, e due alle Conero. Tutte le classi in quarantena. Il cambio di narrazione è netto: si abbassa l'età dei contagiati.

Maria Teresa Bianciardi

