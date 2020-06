una festa senza eccessive limitazioni». Negli ultimi anni i matrimoni nelle Marche si sono andati stabilizzando: nel 2018 sono stati celebrati 4.293 riti, quindi 2,8 celebrazioni per ogni mille abitanti e quasi il 50% si è svolto in chiesa. Nel 2019 lo scostamento è minimo, tanto che Macerata e Ascoli sono le province dove le coppie decidono di convolare a nozze senza tanti ripensamenti.

Le perplessità

E invece in tra il lockdown e la fase di assestamento, a livello nazionale sono quasi 60mila i matrimoni rinviati all'autunno o addirittura al prossimo anno: in regione si rasenta l'80% delle cerimonie annullate per colpa dell'emergenza coronavirus. I dubbi e le perplessità dei futuri sposi sono tutti nel forum marchigiano dedicato proprio al giorno più bello per le coppie innamorate: una piattaforma dove ci si confronta apertamente sull'opportunità o meno di convolare a giuste nozze in questo periodo e sono tanti quelli che hanno deciso di spostare la data a settembre o addirittura all'anno prossimo, mentre qualche coppia ha mantenuto giorno e location con festa in pieno agosto.

I nodi

A rischio soprattutto le cerimonie con molti invitati provenienti magari da diverse regioni d'Italia, mentre non saltano quelle con pochi ospiti e che di solito rappresentano la cerchia ristretta di amici e parenti. Uno spaccato di vita che è stato completamente stravolto dalla pandemia e che a fatica sta cercando di rientrare in carreggiata. Qualche certezza in più dovrebbe arrivare già da mercoledì, quando l'assessore Pieroni chiarirà le intenzioni della Regione sull'opportunità o meno di allargare le maglie e modificare le regole.

