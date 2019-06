Una città nuova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Un volto nuovo per Ancona entro tre anni. Un ingresso a nord tirato a lucido con i sei interventi del Bando periferie che hanno ufficialmente ottenuto il vai libera dalla Presidenza del Consiglio. Un investimento di 16 milioni (di cui 12 a carico dello Stato) con cui la Giunta Mancinelli può sottrarre all'abbandono cinque luoghi in attesa d anni di risposte. Dalla vecchia fornace all'ex Dreher passando per il degrado degli Archi, una piazza del Crocifisso tirata a lucido, un nuovo boulevard di via XXIX Settembre e la riqualificazione del maxi...