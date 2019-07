«Una banchina ecologica per il terminal crociere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PORTOANCONA «Ben venga il nuovo terminal crociere, ma ad alcune condizioni». L'associazione Vistamare riconosce «le opportunità economiche e di sviluppo» connesse al banchinamento del fronte esterno del molo Clementino, ma è «preoccupata per le criticità ambientali, logistiche e urbanistiche» che il progetto comporterà. Lo scalo marittimo anconetano non dispone, al momento, di banchine di adeguata lunghezza in grado di garantire l'approdo di grandi navi da crociera di moderna generazione.Il progettoL'Autorità di Sistema Portuale...